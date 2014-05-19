У Донецьку терористи загрожують спалити виборчу дільницю

Про це кореспонденту УНІАН повідомив працівник автотранспортного підприємства (АТП) в Куйбишевському районі, розташованому в безпосередній близькості з однією з виборчих дільниць.

«Прийшли сьогодні двоє в масках і сказали: якщо тут будуть вибори, то тут у вас будуть «коктейлі Молотова». А тут у нас автобуси ... », - сказав співрозмовник.

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Він також повідомив, що після цієї погрози співробітники, які мали працювати на цій дільниці членами комісії, почали відмовлятися і масово виходити з її складу.