У Донецьку терористи загрожують спалити виборчу дільницю
20:54, 19 травня 2014Політика
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У Донецьку сепаратисти - представники самопроголошеної «Донецької народної республіки» погрожують спалити виборчу дільницю в разі її роботи на майбутніх президентських виборах.
Через погрози терористів члени ДВК почали відмовлятися від роботи / REUTERS
Про це кореспонденту УНІАН повідомив працівник автотранспортного підприємства (АТП) в Куйбишевському районі, розташованому в безпосередній близькості з однією з виборчих дільниць.
«Прийшли сьогодні двоє в масках і сказали: якщо тут будуть вибори, то тут у вас будуть «коктейлі Молотова». А тут у нас автобуси ... », - сказав співрозмовник.
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Він також повідомив, що після цієї погрози співробітники, які мали працювати на цій дільниці членами комісії, почали відмовлятися і масово виходити з її складу.
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