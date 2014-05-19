ЦВК: лише 16% дільниць на Луганщині отримали попередні списки виборців

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови ЦВК Андрій Магера сьогодні під час селекторної наради з регіонами стосовно проведення виборів президента 25 травня, яку проводив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.Читайте такожНа президентських виборах забезпечена широка політична конкуренція - Яценюк

“На рівні усіх без винятку 22 областей попередні списки виборців були передані на виборчі дільниці і відсоток готовності складає 100%. Натомість у Донецькій і Луганській областях ситуація залишається поки що незадовільною, зокрема у частині передачі списків виборців на дільниці...У Донецькій області на сьогодні поки лише 26% виборчих дільниць отримали попередні списки виборців, а у Луганській - 16%”, - наголосив Магера, додавши, що найближчим часом мають бути сформовані уточнені списки виборців, які будуть використовуватись на виборчих дільницях.

“Тому у мене є прохання максимально сприяти виборчому процесу. Ми всі розуміємо, що ці вибори є складними. Але, разом з тим, ми повинні ставити перед собою максимальні цілі, і, я думаю, що немає таких питань, які б ми не могли вирішити у силу своїх можливостей”, - сказав Магера.