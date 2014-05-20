У Горлівці бойовики напали на управління хімзаводу
08:40, 20 травня 2014Політика
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Озброєна група викрала кілька комп'ютерів та автомобілів.
На Донеччині триває терор, бойовики грабують місцеві підприємства / REUTERS
Група озброєних осіб здійснила напад на виробниче управління ДП «Трансаміак» в Горлівці 19 травня.
Про це повідомляє прес-служба Горлівської міської ради.
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"Було викрадено кілька одиниць автомобільної та комп'ютерної техніки. Завдано шкоди будівлі", - наголошується в повідомленні.
В управлінні цивільного захисту населення повідомляють, що НП, що відбулася, на роботу управління не вплинула. В даний час перекачування аміаку не проводиться у зв'язку з зупинкою виробництва концерном «Стірол». Загрози життю та здоров'ю горлівчан немає.
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