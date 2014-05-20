Сепаратисти накидалися з бітами на автомобілі, що підтримали сигналами акцію «За мирний Донбас!"

Сьогодні в Донецьку та області за ініціативи організацій громадянського суспільства проходить попереджувальний протест-мітинг проти дестабілізації ситуації на Донбасі, проти насильства і хаосу, бандитизму і мародерства. Підприємства регіону вийшли на попереджувальний страйк, а автомобілісти підтримали акцію звуком включених клаксонів, повідомляє Острів.

За інформацією агентства, озброєні битами і палицями прихильники терористичної організації "Донецької народної республіки" напали на машини, що сигналили на підтримку миру на вулиці Артема.

"В районі Бібліотеки імені Крупської з бітами кинулися на машини. Намагалися бити скла. Там зараз вже "Швидкі" чергують", - повідомив агентству очевидець події.

Крім того, як стало відомо агентству з власних джерел, активісти самопроголошеної республіки прийшли в офіси кількох міських служб таксі і під погрозами фізичної розправи вимагали водіїв не брати участь в акції на підтримку світу.