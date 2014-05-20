Луганська облрада не збирається розпускатися і передавати повноваження терористам з "ЛНР"

Про це заявив голова облради Валерій Голенко.

Читайте такожУ Луганськ напередодні виборів привезли понад 2,5 тис. вихідців з Кавказу - ЗМІ«Ми, депутати, розуміємо, що відповідальні перед виборцями, зобов'язані робити все, що від нас залежить в частині нормального, стабільного життєзабезпечення регіону, - каже голова облради. - До того ж, у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області, якою керує облрада, знаходиться більше двохсот підприємств, установ, організацій: лікарні і, зокрема, вся служба швидкої допомоги, школи-інтернати, дитячі будинки, геріатричні пансіонати, музеї, театри, бібліотеки, та ж «Луганськвода», яка забезпечує водою практично всю область... Кожне з цих підприємств і установ виконує свої функціональні завдання, в кожному працюють люди. Щоб вони і далі працювали у нормальному режимі, повинен працювати і обласна рада». Про це повідомляє СХІД.info

Голенко відзначив, що депутати позбавлені можливості впливати на політичні процеси.

«Офіційний Київ досі підкреслено ігнорує і нашу позицію. Але питання управління обласними підприємствами і установами, які забезпечують виконання величезного комплексу соціальних завдань, які необхідно вирішувати. Цим і будемо займатися», - сказав він.