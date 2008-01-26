Тимошенко домовиться з Москвою без ”милих помічників”

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО упевнена, що відмова від посередників не призведе до підвищення ціни за російський газ.

Про це вона заявила в інтерв`ю тижневику “Корреспондент”, опублікованому в №3 (292) за 26 січня 2008 р.

Так, кажучи про компанію «RosUkrEnergo» Ю.ТИМОШЕНКО висловила впевненість, що з Росією буде знайдено взаєморозуміння «з цього питання». «Ми перейдемо на прямі постачання, без мегакорумпованих посередників. RosUkrEnergo і продажні українські чиновники практично знищили державну компанію НАК «Нафтогаз», підготували її до тіньової приватизації через штучне банкрутство, але наша команда всі ці "будиночки" поламає», - сказала вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, RosUkrEnergo так довго існує, «бо завжди працювала під "дахом" української влади».

«Я новим "дахом" для цієї ганьби й абсурду не буду», - наголосила прем`єр, додавши, що її позиція в цьому питанні завжди була публічною, і російська сторона її знає.

На запитання, чи не стане через це газ дорожче, Ю.ТИМОШЕНКО відповіла: «Ні, не стане». «Я Вам повинна сказати, що якби не було цих "милих помічників", то ми до 2010 року мали б газ за нормальною ціною», - додала вона.