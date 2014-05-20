У Донецьку біля СБУ почалися "розборки" між терористами

У самопроголошеній "Донецької народної республіці" відбувається внутрішній конфлікт між прихильниками "міністра оборони" Ігоря Стрєлкова та так званими "горлівськими". Про це "ОстроВу" повідомило джерело в рядах ДНР.

"Зараз у них на СБУ "стрілка" - туди приїхали "горлівські", які раніше претендували на ряд постів в уряді "ДНР" і там перебуває права рука Ігоря Стрєлкова Сергій Здрилюк ("Абвер"). Між ними відбуваються "розборки"", - повідомило джерело.

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Рух біля захопленого сепаратистами управління СБУ в Донецькій області перекрито. Перекрито і проїзд проспектом Миру в бік міських ставків.

Як повідомлялося раніше, сьогодні в соцмережах з'явилося повідомлення, що "Абвер" терміново скликає журналістів, щоб розповісти їм про критичний стан, що склався у "ДНР".