У ВР узгоджено текст Меморандуму про мир і злагоду – Турчинов

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту голова Верховної Ради України Олександр Турчинов.

“Зараз уже узгоджений текст повинні роздрукувати і занести до сесійної зали”, - сказав він.

Читайте такожРегіонали сподіваються, що ВР узгодить «Меморандум миру та злагоди» до 12 години

За його словами, до того часу парламент продовжуватиме розгляд законопроектів.

На вечірньому засіданні ВР зареєструвалося 306 депутатів.