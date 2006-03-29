Янукович намагається схилити Єханурова

Прем’єр-міністр України, №1 у списку блоку “Наша Україна” Юрій ЄХАНУРОВ і лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ провели переговори.

Сьогодні джерело, наближене до Політради “Нашої України”, повідомило УНІАН, що в одному із комітетів Верховної Ради України, на вул. Липській, 3, проходять переговори про можливі формати майбутньої парламентської коаліції між представниками Партії регіонів та “Нашої України”.

За інформацією джерела, зокрема, у переговорах беруть участь Ю.ЄХАНУРОВ, В.ЯНУКОВИЧ, народний депутат України, голова комітету ВР з питань паливно-енергетичного комплексу Андрій КЛЮЄВ.

Наш кореспондент прибув на Липську, 3.

А.КЛЮЄВ, який сидів у власній приймальні, сказав, що в комітеті нічого не відбувається, і що він нічого коментувати і підтверджувати не буде.

У цей час із кабінету А.КЛЮЄВА вийшов Ю.ЄХАНУРОВ, який підтвердив, що він зустрічався з В.ЯНУКОВИЧЕМ.

При цьому він нагадав, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав доручення зустрітись з усіма політичними силами, які є “лідерами перегонів”.

Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що наступна зустріч у нього планується з лідером Комуністичної партії України Петром СИМОНЕНКОМ: “Я так бачу, що він вже проходить, я тепер я буду домовлятися про зустріч з ним”.

На запитання, чи відповідає дійсності інформація про те, що “Наша Україна” уже ділить портфелі з Партією регіонів, Ю.ЄХАНУРОВ відповів: “Про що ви говорите?”, і пожартував: “Ми говорили про погоду”.

Після того, як Ю.ЄХАНУРОВ пішов, охорона В.ЯНУКОВИЧА почала виганяти журналістів з приміщення комітету.

У відповідь на зауваження журналістів, що у них є всі необхідні документи для перебування у комітеті, охоронець В.ЯНУКОВИЧА покликав представника охорони ВР, який намагався випхати журналістів УНІАН і “Ліги”, незважаючи на те, що він особисто перевіряв їхні документи і пропустив до комітету.

Пізніше вийшов В.ЯНУКОВИЧ. На зауваження кореспондента УНІАН, чому його охорона так поводиться з журналістами, В.ЯНУКОВИЧ здивувався і наголосив: “Я їм наказував, щоб журналістів не ображали”.

На запитання про предмет переговорів з Ю.ЄХАНУРОВИМ В.ЯНУКОВИЧ відповів, що Партія регіонів зустрічається з усіма: “Зараз ідуть консультації на всіх рівнях. Це зараз наше завдання”.

На запитання, чи готові “Регіони” блокуватися з “Нашою Україною”, В.ЯНУКОВИЧ відповів, що це питання не обговорювалося. ”Зараз потрібно якомога швидше підвести підсумки виборів”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ, і поїхав.