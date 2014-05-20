Петиція з вимогою внести Росію до списку країн-спонсорів тероризму набрала 100 тисяч голосів

За правилами, для того, щоб американська влада офіційно відповіла на петицію, звернення за місяць повинні підписати не менше 100 тисяч чоловік.

Читайте такожНа сайті Білого дому з’явилась петиція щодо визнання Росії "спонсором тероризму"

Про це повідомляє РИА Новости.

Петиція з'явилася на сайті 23 квітня. За твердженням авторів звернення, російська влада в останні місяці проводять в Україні таємні операції, які підпадають під визначення міжнародного тероризму.

В даний час в список країн-спонсорів тероризму держдепу США входять Іран, Сирія, Куба і Судан. Стосовно цих країн діють американські санкції: заборона на поставки зброї, ряд фінансових обмежень.