Чернівецьким ”Патріотам” не подобається, що школярів учать толерантності

Акцію протесту проти запровадження з вересня цього року в школах України факультативного курсу «Толерантність» провели на Центральній площі Чернівців активісти обласної громадської організації «Патріот України».

Як передає кореспондент УНІАН, акція біля пам’ятника Тарасові Шевченку у Чернівцях була несанкціонованою і тривала майже півтори години. Учасники пікету вимагали скасувати розпорядження Міністерства освіти про запровадження у школах України розробленого спеціалістами з ООН факультативного курсу «Толерантність». На їх думку, Європа та Америка не повинні втручатися в нашу освітню систему, оскільки Україна має свої національні традиції та норми моралі.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до ухвали Міністерства освіти і науки в школах України запроваджено тренінговий курс «Я вчуся бути толерантним». Розробку та апробацію навчально-методичних матеріалів здійснено в рамках проекту Програми розвитку ООН «Створення безпечного середовища для молоді України».