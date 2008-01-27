У понеділок Україна прийматиме міністра закордонних справ Польщі
09:37, 27 січня 2008Політика
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Програма візиту
28-29 січня Україну з офіційним візитом відвідає міністр закордонних справ Республіки Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ. Про це повідомляється на сайті МЗС України.
У програмі візиту передбачені зустрічі Р.СІКОРСЬКОГО з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, головою Верховної Ради Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ, з першим віце-прем’єр-міністром України Олександром ТУРЧИНОВИМ, переговори офіційних делегацій України та Республіки Польща під головуванням міністра закордонних справ України Володимира ОГРИЗКА та Р.СІКОРСЬКОГО, спілкування з пресою, церемонія покладання квітів до пам’ятного знака жертвам Голодомору в Україні 1932-33 рр.
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