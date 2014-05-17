Стрєлков звернувся до жителів "ДНР": розповів про добровольців із РФ та зброю

Розчарований небажанням мешканців Донбасу воювати за республіку "ДНР" співробітник ГРУ РФ Стрєлков зачитав звернення до жителів Донецької області.

"Вже більше місяця як ми, маленька група добровольців з Росії та України, прислухавшись до закликів про допомогу,..., прибули сюди і у збройній боротьбі протистоїмо всій українській армії...", - говорить Стрєлков .

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У своїй заяві він зазначає, що за минулий місяць багато раз чув "відчайдушний заклик" з проханням дати зброю.

"Послухавшись цього заклику, ми добули зброю. Захопили на складах, відібрали в українських військових і міліції, купили у підпільних торговців за немислимі гроші. І ось тепер зброя у нас є. Вона не в глибокому тилу - не в Донецьку, Луганську чи Макіївці, не в Шахтарську або Антрациті. Вона на передовому рубежі оборони - в обложеному місті Слов'янську, Краматорську, Костянтинівці", - говорить він.

Стрєлков відзначає, що настав момент, коли кожен донеччанин може приїхати і отримати в свої руки зброю. При цьому, добровольців майже не спостерігається.

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"У Слов'янську - 120 тисяч населення, вдвічі більше в Краматорську. Всього в Донецькій області проживає 4,5 мільйона чоловік... Але зізнаюся чесно, ніяк не очікував, що на всю область не знайдеться й тисячі чоловіків, здатних ризикувати життям... на передовій лінії, де реально кожен день стріляють", - говорить Стрєлков.

"Мені, ще перебуваючи в Криму, доводилося чути розповіді про те, що коли шахтарі встануть, вони всіх порвуть голими руками...", - додає ватажок терористів.