В результаті бою під Волновахою в лікарні доставили 31 особу з вогнепальними пораненнями

31 особу доставлено до лікарні з вогнепальними пораненнями в результаті нападу терористів на українських військових під Волновахою. Про це повідомляє "ОстроВ" з посиланням на прес-службу ДонОДА.

"На даний момент у лікарні доставлено 31 людину з вогнепальними пораненнями. Про належність осіб, які отримали поранення, департамент охорони здоров'я не має", - йдеться в повідомленні.

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При цьому, як уточнили у відомстві, даних про загиблих в ході зіткнення вони поки що не мають.

Як раніше повідомляв "ОстроВ" з посиланням на очевидців, число загиблих може становити від 4 до 30 осіб.