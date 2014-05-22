В результаті бою під Волновахою в лікарні доставили 31 особу з вогнепальними пораненнями
12:06, 22 травня 2014Політика
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31 особу доставлено до лікарні в результаті нападу на військових під Волновахою.
В результаті битви під Волновахою в лікарні доставлено 31 людину (на фото - український військовий) / REUTERS
31 особу доставлено до лікарні з вогнепальними пораненнями в результаті нападу терористів на українських військових під Волновахою. Про це повідомляє "ОстроВ" з посиланням на прес-службу ДонОДА.
"На даний момент у лікарні доставлено 31 людину з вогнепальними пораненнями. Про належність осіб, які отримали поранення, департамент охорони здоров'я не має", - йдеться в повідомленні.
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При цьому, як уточнили у відомстві, даних про загиблих в ході зіткнення вони поки що не мають.
Як раніше повідомляв "ОстроВ" з посиланням на очевидців, число загиблих може становити від 4 до 30 осіб.
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