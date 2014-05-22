Сепаратисти втрачають підтримку серед населення Донбасу - ОБСЄ

Як передає кореспондент «Сегодня», про це заявив Представник чинного голови ОБСЄ посол Вольфганг Ішингер під час брифінгу в кризовому медіацентрі.

«Моє особисте враження, що сепаратисти отримують все менше підтримки від населення, населення ненавидить їх більше і більше», - сказав він.

За словами представника ОБСЄ, у населення є велике незадоволення центральною владою.

«Є невдоволення, але дуже мало людей хочуть покинути Україну», - сказав він.

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У той же час Ішингер не вважає, що сепаратисти на Донбасі діють, як монолітна група - різноманітні угруповання з дуже різними цілями, часто вони не координуються взагалі.

«Склалося враження, що не всі ці групи отримують вказівки з Кремля», - сказав представник ОБСЄ.