Дві третини виборчих комісій Луганщини і Донеччини готові до виборів - Парубій

Андрій Парубій зазначив, що на сьогодні влада розробляє систему так званих «синіх» і «жовтих» поясів, тобто - де будуть проведені вибори, а де може бути небезпечно для спостерігачів.

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За словами секретаря РНБО, деякі окружні виборчі комісії будуть перенесені з небезпечних місць в ті, що контролюються українською владою. Зокрема, мова йде про перенесення окружної комісії зі Слов'янська до сусіднього районного центру. Жителі Слов'янська також матимуть змогу там проголосувати.

«Хочу підтвердити, що в більшості районів Луганської і Донецької областей вибори пройдуть під повним контролем української влади. Водночас, ми усвідомлюємо, що можуть бути локальні точки в Луганську, Донецьку, Слов'янську, де можуть виникати певні проблеми з виборами», - сказав Андрій Парубій.