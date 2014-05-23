Генсек ООН стривожений кривавим терактом на Донбасі за три дні до виборів
01:38, 23 травня 2014Політика
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Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун стривожений нападом на український блокпост і закликає усі сторони подвоїти зусилля задля проведення виборів у вільній і чесній атмосфері .
Генсек ООН стривожений кривавим нападом терористів / REUTERS
Про це повіомляє сайт ООН з посиланням на заяву генсека.
"Усього за три дні до виборів він закликає всі сторони подвоїти свої зусилля і допомогти створити необхідні умови, аби виборці по всій країні могли здійснити своє волевиявлення у вільній і чесній атмосфері та без страху за свою безпеку", - сказано в повідомленні.
Читайте такожПомічник Генсека доповів Раді безпеки ООН про ситуацію з правами людини в УкраїніНа думку Пан Гі Муна, ці вибори мають стати для виборців можливістю стабілізувати ситуацію в країні та визначитися з тим, хто нею керуватиме у поворотний момент історії.
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