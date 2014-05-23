Генсек ООН стривожений кривавим терактом на Донбасі за три дні до виборів

Про це повіомляє сайт ООН з посиланням на заяву генсека.

"Усього за три дні до виборів він закликає всі сторони подвоїти свої зусилля і допомогти створити необхідні умови, аби виборці по всій країні могли здійснити своє волевиявлення у вільній і чесній атмосфері та без страху за свою безпеку", - сказано в повідомленні.

Читайте такожПомічник Генсека доповів Раді безпеки ООН про ситуацію з правами людини в УкраїніНа думку Пан Гі Муна, ці вибори мають стати для виборців можливістю стабілізувати ситуацію в країні та визначитися з тим, хто нею керуватиме у поворотний момент історії.