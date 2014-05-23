На Луганщині невідомі намагалися засипати захисний рів на кордоні України з боку РФ

На Луганщині прикордонники припинили чергову спробу незаконного перетину державного кордону.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

"Близько 19.30 прикордонний наряд, що виконував наказ на охорону державного кордону, поблизу пункту пропуску «Ізварине» (Луганська обл.), помітив автомобіль Газель, який під’їхав до держрубежу з боку Російської Федерації. З автівки вийшло п’ятеро чоловіків, які розпочали засипати захисний рів, ймовірно, плануючи незаконно перетнути державний кордон України".

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Як повідомляється, прикордонний наряд, з метою припинення незаконної діяльності, зробив кілька попереджувальних пострілів вгору. Порушники поспіхом сіли в автомобіль та зникли на території РФ.