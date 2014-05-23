Подав у відставку генеральний директор аеропорту «Львів»

Як повідомили в прес-службі Львівської обласної державної адміністрації (ОДА), голова Львівської ОДА Ірина Сех погодила звільнення Романа Гонтарєва з займаної посади і письмово повідомила про це міністру інфраструктури Максиму Бурбаку.

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«Ваша пропозиція про усунення Романа Гонтарєва з посади генерального директора державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького» згідно з поданою ним заявою за згодою сторін з достроковим розірванням укладеного з ним контракту узгоджено», - йдеться в листі.