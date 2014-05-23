Терористи посилили тиск на членів виборчкомів в Донецькій області
В Донецькій області терористи посилили погрози та перешкоджання членам виборчих комісій з метою зриву голосування на президентських виборах.
За інформацією департаменту з питань внутрішньої політики Донецької обласної держадміністрації, в Донецьку озброєні люди винесли з окружної виборчої комісії (ОВК) №42 (Ворошиловський район) комп'ютерну техніку і забрали посвідчення членів виборчої комісії, а в ОВК №45 (Київський район) опечатали приміщення. Також озброєні сепаратисти увійшли до будівлі Ленінського районного виконкому і вимагали надати документацію з виборів президента, забрали списки виборців і запрошення, залишивши розписку про їх вилучення.
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У Краматорську терористи, відвідавши приміщення, де працювали члени окружкому, заволоділи печаткою та списками виборців, а потім, погрожуючи розправою, розігнали людей і опечатали приміщення.
У Маріуполі терористи опломбували 10 виборчих дільниць, заборонивши проводити на них вибори.
У Шахтарську не припиняються погрози на адресу членів виборчих комісій - терористи, застосувавши силу, забрали талони на бензин, канцелярське приладдя, вимагали віддати печатку і бюлетені.