Луганська облрада висловила недовіру губернатору області
12:25, 23 травня 2014Політика
0 0
Сьогодні, 23 травня 2014 року, в ході чергової двадцять п'ятої сесії обласної ради шостого скликання, депутати прийняли рішення висловити тимчасово виконуючій обов'язки голови Луганської облдержадміністрації Ірині Веригіній недовіру.
Ірина Веригіна / схід.инфо
Про це повідомляє кореспондент «Східного варіанту».
Крім того, депутати прийняли рішення звернутися до керівництва підприємств, щоб їх співробітники допомогли здійснювати безпеку на вулицях. Іншими словами, запропоновано створювати на території області «народні дружини».
Читайте такожНа півночі Луганщини "референдуму" ні - ОДАЗазначимо, що екс-губернатор, а нині - заступник голови облради Володимир Пристюк на сьогоднішній сесії обласної ради запропонував депутатам звільнити т. в.о. голови Луганської обласної державної адміністрації Ірину Веригіну.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter