Луганська облрада висловила недовіру губернатору області

Про це повідомляє кореспондент «Східного варіанту».

Крім того, депутати прийняли рішення звернутися до керівництва підприємств, щоб їх співробітники допомогли здійснювати безпеку на вулицях. Іншими словами, запропоновано створювати на території області «народні дружини».

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