Яценюк відповів на «неадекватні звинувачення»

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК запевняє, що підписання листа щодо бажання України до приєднання до ПДЧ в НАТО було його обов’язком.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу «Інтер».

За словами В.ЯЦЕНЮКА, підписання листа було абсолютно конституційним і свідомим рішенням. «Це не моє право, це був мій обов’язок», - сказав він.

Голова парламенту зазначив, що всі депутати, які сьогодні виступають з критикою з цього приводу, не можуть зрозуміти, що три керівники підписували не сам План дій щодо членства в НАТО. «Ніхто План дій не підписував. Якби я його підписав, це було б порушенням Конституції. Це підписання політичного листа», - пояснив А.ЯЦЕНЮК.

Він вкотре наголосив, що свій підпис ставив під листом, виходячи з прийнятих парламентом законів. «А сьогодні у зв’язку з відсутністю політичної відповідальності йдуть певні неадекватні звинувачення», - додав він.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що він наполягав на його підписі під листом, аби у ньому був зазначений пункт щодо необхідності проведення референдуму перед вступом України до НАТО.