На Дніпропетровщині затримано 5 осіб, які хотіли вчинити теракти 25 травня - СБУ

13:33, 23 травня 2014
Політика
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 Впродовж останньої доби у Павлограді Дніпропетровської області працівниками СБУ було викрито та затримано 5 громадян України, які були найняті для вчинення низки терактів на території регіону в день виборів президента України.

Фото: УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко.

За його словами, у затриманих вилучена велика кількість автоматичної зброї та вибухівки.

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