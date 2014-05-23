На Дніпропетровщині затримано 5 осіб, які хотіли вчинити теракти 25 травня - СБУ
13:33, 23 травня 2014Політика
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Впродовж останньої доби у Павлограді Дніпропетровської області працівниками СБУ було викрито та затримано 5 громадян України, які були найняті для вчинення низки терактів на території регіону в день виборів президента України.
На Дніпропетровщині затримано 5 осіб, які планували здійснити теракти 25 травня - СБУ / Фото: УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко.
За його словами, у затриманих вилучена велика кількість автоматичної зброї та вибухівки.
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