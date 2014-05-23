25 травня порядок охоронятимуть понад 90 тисяч міліціонерів і громадських активістів - МВС

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Микола Величкович.

За його словами, зокрема до охорони правопорядку у місцях розташування виборчих дільниць, загальна кількість яких сягає понад 32 тис., перебуватимуть понад 55 тис. працівників органів внутрішніх справ, військовослужбовців Національної гвардії, курсантів старших курсів навчальних закладів МВС, близько 11 тис. співробітників Держслужби з надзвичайних ситуацій, понад 16 тис. громадських активістів.

Також, як повідомив Величкович, уряд прийняв рішення про залучення до охорони правопорядку близько 11 тис. співробітників податкової міліції.

“Можу сказати, що на сьогодні підготовка до виборчого процесу цілком контрольована, крім окремих населених пунктів у регіонах Луганська і Донецька”, - сказав Величкович.Читайте такожТурчинов закликає українців проголосувати на президентських виборах 25 травня

Він зазначив, що з 12 травня в МВС введено у дію так звану інтерактивну карту “Вибори-2014”, за допомогою якої кожен громадянин в режимі реального часу може ознайомитися з наявністю правопорушень та реагуванням на них з боку правоохоронних органів на будь-якій виборчій дільниці.

Величкович поінформував, що всі працівники правоохоронних органів, які будуть залучені до охорони громадського порядку в день голосування, отримали довідники, в яких чітко розписано алгоритм їхніх дій під час виявлення правопорушень. Крім того, сформовано й підготовлено групи швидкого реагування, які готові долучитися до локалізації проблемних ситуацій, що можуть виникнути на виборчих дільницях.

“Ми докладено всіх зусиль, щоб вибори відбулися спокійно і результативно”, - запевнив Величкович.