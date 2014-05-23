Колесніков: бізнес не дозволить перетворити Донбас в Сомалі

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна".

"Розстріл мирного фермера, який возив продукти для армії, - це щастя для Донбасу? Захоплення заручників, убивство мирних людей, тортури - це щастя для Донбасу? Захоплення автобуса з дітьми-футболістами "Шахтаря" - це щастя для Донбасу? Це вже навіть не Північна Корея, це Сомалі. Донбас хочуть перетворити в Сомалі. Такого точно не буде", - сказав він.

Він розповів, що зараз великий бізнес регіону разом з представниками середнього та малого розробляє систему колективної безпеки для регіону. "Бізнес Донбасу - від великого до малого - в стані побудувати за допомогою правоохоронних органів систему колективної безпеки для жителів нашого регіону", - сказав Колесніков.

Нардеп упевнений, що Донбас може домогтися успіху лише в складі єдиної України.

"20 років пішло на відновлення економіки Донбасу, заради того, щоб сьогодні самозванці, колишні Діди Морози, співробітники МММ, які грабували мільйони українців і росіян, або звільнені які спилися політтехнологи - вони будували щастя Донбасу? Ми можемо домогтися успіху тільки в складі єдиної країни", - сказав Колесніков.