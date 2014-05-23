У Єврокомісії готові до другого етапу спрощених віз українцям

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у заяві Малстром, поширеній Єврокомісією.

"Україна прямує до візової лібералізації. Я вже можу сказати на підставі нашого аналізу, що ухвалене законодавство та інші заходи є достатніми, аби стверджувати, що Україна виконала вимогу першої стадії Плану дій щодо візової лібералізації, і я пропоную своїм колегам у Єврокомісії перейти до другої фази", - заявила Малстром.Читайте такожВР прийняла закони, необхідні для лібералізації візового режиму з ЄС

"Я вітаю і віддаю належне цим зусиллям і політичній відданості українського уряду. Але важка робота ще не завершена. Україна має продемонструвати, що всі норми ретельно втілені, зокрема це стосується дискримінації, ми очікуємо повного завершення реформи у плані захисту від дискримінації", - додала комісар ЄС.

Речник єврокомісара Мекеле Черконе, заявив на брифінгу, що дати переходу до другої фази Плану дій щодо візової лібералізації ще немає і зарано говорити, чи зможуть громадяни України їздити до ЄС без віз з 2015 року, як планує український уряд.Читайте такожВ МЗС чекають наступних кроків ЄС із лібералізації візового режиму для українців

"Ми сподіваємось, що в наступні кілька тижнів Рада ЄС розгляне питання переходу до другої фази. Там є вимоги, які стосуються усіх країн, які йшли шляхом, яким нині йде Україна", - сказав Черконе.

Як відомо, минулого тижня Верховна Рада ухвалила ряд законів, необхідних для завершення першої фази Плану дій щодо візової лібералізації з ЄС, зокрема антикорупційний закон та закон про недискримінацію.