ГПУ оголосила Арбузова у розшук

Постанову про розшук направлено до Міністерства внутрішніх справ України для виконання, йдеться у повідомленні прес-служби ГПУ.

Нагадаємо, Головне слідче управління Генеральної прокуратури розпочало досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем колишніми високопосадовцями Національного банку Українипри створенні телеканалу БТБ.

Колишньому Голові НБУ повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Також перевіряється причетність інших службових осіб цієї установи до вчинення протиправних дій.

Досудове розслідування у провадженні триває.