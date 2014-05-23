Жителі Донецька вийшли на вулиці міста охороняти громадський порядок разом з міліцією - ГУ МВС

Про це УНІАН повідомили в прес-службі -служба Донецького ГУ ГУМВС України в області.

“Донеччани відгукнулися на заклик начальника Донецького міськуправління міліції Юрія Седнєва і Донецького міського голови об'єднуватися з міліцією для спільного патрулювання вулиць. Міліція Донецька вдячна всім громадянам, які відгукнулися і висловили бажання брати участь у спільнім забезпеченні охорони громадського порядку, щоб якнайшвидше навести порядок в місті”, - йдеться в повідомленні.Читайте також25 травня порядок охоронятимуть понад 90 тисяч міліціонерів і громадських активістів - МВС

У главку інформують, що наразі в кожному районі створені і вишли на чергування спільні наряди, до яких нарівні з працівниками міліції входять як співробітники різних підприємств, так і приватні особи. Маршрути патрульних нарядів з добровольцями наближені до їх місця проживання або роботи.

“У Петровському районі, на жаль, поки що не відгукнулися на заклик керівники великих, містоутворювальних підприємств. Сподіваємося на взаєморозуміння з їх боку і налагодження співпраці на благо міста і його жителів”, - наголошується в повідомленні.