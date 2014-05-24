У МВС обіцяють покарати міліціонерів-зрадників з Донбасу і Луганщини
14:38, 24 травня 2014Політика
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За словами Гриняка, більшість з них звільнені з лав міліції.
На Донеччини міліціонери зрадили український народ / Фото УНІАН
Начальник Департаменту громадської безпеки МВС України Володимир Гриняк заявив про те, проти правоохоронців з Донбасу і Луганщини, які порушили присягу, порушено кримінальні справи, повідомляє ТСН.ua.
"Щодо правоохоронців, які перейшли на бік сепаратистів або не виконують своїх функціональних обов'язків і присягу, яку вони дали народу України, то проти них порушені кримінальні справи, але основна частина з них звільнена", - заявив представник МВС під час брифінгу.
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