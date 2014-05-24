Охорону забезпечать лише для семи окружкомів на Донеччині і для двох на Луганщині

Як передає кореспондент УНІАН, така інформація була озвучена під час сьогоднішнього засідання ЦВК на якому заслуховувалась інформація заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового щодо стану забезпечення охорони приміщень ОВК і ДВК у Луганській та Донецькій областях.

Як зазначив заступник міністра, рішення щодо охорони громадського порядку у цих областях буде забезпечуватись, виходячи з ситуації, яка "буде складатись в реальному часі".

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За його словами сьогодні безпеку під час виборів не можна гарантувати у містах Слов'янськ, Красний Лиман, Краматорськ, Дружківка, Артемівськ, Костянтинівка, Антрацит, Ровеньки та деяких інших містах.

"З метою припинення діяльності незаконних озброєних формувань, правоохоронними органами проводяться антитерористичні операції. МВС вживає всіх необхідних заходів щодо забезпечення безпеки громадян та їх безперешкодного волевиявлення", - додав він, зазначивши, що МВС намагатиметься контролювати ситуацію, яка на сьогодні склалась у Донецьку і забезпечити порядок, в тому числі, і під час виборів.

В свою чергу член ЦВК Олександр Шелестов зазначив, що правоохоронці забезпечили охорону лише 7 ОВК з 22, що створені у Донецькій області. В свою чергу заступник міністра зазначив, що силами правоохоронців, які є у Донецькій області, буде забезпечено порядок на тих дільницях, які будуть відкриті і працюватимуть. "Хочу підкреслити, що на сьогодні забезпечити порядок на всіх у нас просто немає можливості, виходячи з розрахунку сил і засобів, які є на сьогодні у Донецькій області... Але МВС робитиме все можливе для того, щоб забезпечити правопорядок тими силами, які на сьогодні є у Донецькій області", - сказав він.

В свою чергу голова ЦВК Михайло Охендовський звернувся з проханням аби міліція забезпечила невідкладне реагування на усі виклики на номер 102 від усіх членів ДВК і ОВК.

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"Ми говорили про те, що 7 ОВК у Донецькій області забезпечені охороною. Цього недостатньо. Якщо є можливість вжити додаткових заходів безпеку щодо охорони ОВК і ДВК у Луганській і Донецькій областях, жоден з таких заходів не буде зайвим. У Луганській області ситуація більш складна. Там, скоріш за все, буде організоване голосування лише у двох виборчих округах", - сказав голова комісії.