Прес-секретар донецьких терористів оголосила про відставку
Керівник департаменту зі зв'язків зі ЗМІ та громадськістю терористичної організації "ДНР" Олена Блоха заявила про припинення співпраці з терористами.
Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, повідомляють Новости Донбасса.
"Рішення прийнято. Я виходжу з процесу", - заявила Блоха.
"Низка подій останнього тижня не дозволяють мені і далі продовжувати спілкування з керівництвом ДНР. Збройні активісти приходять в редакції, друкарні, телеканали, вимагають "змінити редакційну політику", вилучають тиражі, погрожують співробітникам", - вона мотивувала своє рішення.
Читайте такожБойовики ДНР продовжують терор проти членів виборчкомів - КВУ"До вирішення деяких ситуацій доводилося підключатися, навіть перебуваючи за межами Донецька. Деяким вийшло допомогти. Не впевнена, що вийде наступного разу", - говорить прес-секретар терористів.
"Такі дії з боку ряду представників ДНР не можуть відповідати принципам демократії і свободи слова. Тому виконати поставлене переді мною завдання - налагодити роботу прес-служби ДНР, в таких умовах не вважаю можливим", - заявляє вона.
"Відновити спілкування і роботу в прес-службі ДНР зможу, якщо зміниться ставлення до моїх колег, які працюють фактично у військових умовах", - резюмувала Олена Блоха.
Як повідомлялося раніше, Олена Блоха є головним редактором Муніципальної газети" Донецької міської ради.