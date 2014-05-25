Прес-секретар донецьких терористів оголосила про відставку

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, повідомляють Новости Донбасса.

"Рішення прийнято. Я виходжу з процесу", - заявила Блоха.

"Низка подій останнього тижня не дозволяють мені і далі продовжувати спілкування з керівництвом ДНР. Збройні активісти приходять в редакції, друкарні, телеканали, вимагають "змінити редакційну політику", вилучають тиражі, погрожують співробітникам", - вона мотивувала своє рішення.

Читайте такожБойовики ДНР продовжують терор проти членів виборчкомів - КВУ"До вирішення деяких ситуацій доводилося підключатися, навіть перебуваючи за межами Донецька. Деяким вийшло допомогти. Не впевнена, що вийде наступного разу", - говорить прес-секретар терористів.

"Такі дії з боку ряду представників ДНР не можуть відповідати принципам демократії і свободи слова. Тому виконати поставлене переді мною завдання - налагодити роботу прес-служби ДНР, в таких умовах не вважаю можливим", - заявляє вона.

"Відновити спілкування і роботу в прес-службі ДНР зможу, якщо зміниться ставлення до моїх колег, які працюють фактично у військових умовах", - резюмувала Олена Блоха.

Як повідомлялося раніше, Олена Блоха є головним редактором Муніципальної газети" Донецької міської ради.