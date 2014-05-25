У Донецьку сепаратисти покинули резиденцію Ахметова, залишивши озброєну охорону

Як повідомили кореспондентові УНІАН очевидці подій, більше трьох годин тому люди, що прийшли під російськими прапорами до входу в ботанічний сад, поряд з яким знаходиться резиденція Ахметова, вже покинули територію.

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Представник самопроголошеної «Донецької народної республіки», «прем'єр-міністр» «ДНР» Олександр Бородай провів переговори з охоронцями Ахметова, після чого було оголошено, що «частина озброєних людей просто залишається охороняти резиденцію від можливого штурму». Решта сепаратистів незабаром розійшлася – хто роз'їхався на пасажирському транспорті, кого відвезли автобуси, які прибули спеціально, зазначили очевидці.

За їх словами, «охороняти резиденцію Ахметова від «агресивного народу» залишилися декілька представників сепаратистського батальйону «Схід».

Як повідомляв УНІАН, у Донецьку до будинку Ахметова прийшли колонною близько 1,5 тис. сепаратистів на чолі з представниками ДНР. За словами очевидців, учасники акції, серед яких багато озброєних людей, скандували «Донбас», «Ахметов – ворог народу!» і вимагали, щоб бізнесмен вийшов і почув їх.