Ляшко засмучений, що не став президентом

Однак сам кандидат в інтерв'ю ТСН.Марафон заявив, що незадоволений несподіваною підтримкою. "Я розраховував перемогти на виборах, тому цей результат для мене не зовсім той, яким хотілося б, щоб він був", - сказав Ляшко в ефірі ТСН.Марафон.

Читайте такожТелевізійний екзит-пол: Третина українців знали, за кого голосуватимуть, ще півроку томуВін також поділився своїм баченням, що першим ділом має зробити новообраний президент України. За його словами, першочерговим завданням є вирішення ситуації на Сході. На його думку, це можливо лише ще більше жорсткими силовими діями. "Із терористами, які зі зброєю, говорити нема чого. Їх треба знищувати. Із людьми, які мають інші політичні погляди, з ними треба говорити. Але я вважаю, що зупиняти АТО не треба. Якщо ми сьогодні не зупинимо терористів, то там розгориться громадянська війна", - сказав Ляшко.

При цьому він зауважив, що Кремль після виборів не припинить докладати зусиль для дестабілізації ситуації в Україні.

"Путін хоче відродити СРСР. Путін хоче позбавити Україну незалежності. Він не зупиниться. Він зупиниться там, де ми його зупинимо", - додав кандидат в президенти.