На Донбасі третина виборців взагалі не знала про проведення виборів – експерти

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції, присвяченої презентації показників Національного екзит-полу - 2014 станом на 18.00, відповідаючи на запитання журналістів щодо явки виборців у Донецькій та Луганській областях.

Хмелько зазначив, що у цих областях проводилося телефонне опитування, в рамках якого соціологи отримали 810 відповідей.

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“За результатами опитування лише 13% потенційних виборців повідомили, що, на їхню думку, на їхніх виборчих дільницях відбуваються вибори, і більше половини - 55% - сказали, що вибори не проводяться. Так була інформаційна картина, створена в цих округах. Третина взагалі не знала, що відбуваються вибори”, - сказав експерт.

У свою чергу директор фонду “Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва” Ірина Бекешкіна зазначила, що серед причин, які опитані назвали, чому вони не пішли на вибори, 7,9% зазначили, що вважають, що цей регіон не входить до складу України.