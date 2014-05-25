На Донбасі третина виборців взагалі не знала про проведення виборів – експерти
Президент Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Валерій Хмелько вважає, що на Донбасі не всі виборці навіть знали про проведення виборів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції, присвяченої презентації показників Національного екзит-полу - 2014 станом на 18.00, відповідаючи на запитання журналістів щодо явки виборців у Донецькій та Луганській областях.
Хмелько зазначив, що у цих областях проводилося телефонне опитування, в рамках якого соціологи отримали 810 відповідей.
Читайте такожУ Харківській області очікувана явка виборців складе близько 55% - ОДА
“За результатами опитування лише 13% потенційних виборців повідомили, що, на їхню думку, на їхніх виборчих дільницях відбуваються вибори, і більше половини - 55% - сказали, що вибори не проводяться. Так була інформаційна картина, створена в цих округах. Третина взагалі не знала, що відбуваються вибори”, - сказав експерт.
У свою чергу директор фонду “Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва” Ірина Бекешкіна зазначила, що серед причин, які опитані назвали, чому вони не пішли на вибори, 7,9% зазначили, що вважають, що цей регіон не входить до складу України.