В Одесі пояснили різницю в даних екзит-полів

За інформацією громадських організацій «Право вибору» та Комітету захисту громадян, що у виборчих перегонах лідирує Геннадій Труханов. А за даними опитування, проведеного «Савік Шустер Студією», лідирує Едуард Гурвіц.

При цьому, як повідомило УНІАН джерело у штабі Труханова, там більше довіряють даним «Права вибору» та Комітету захисту громадян, оскільки їх опитування на виборчих дільницях був «більш щільним».

«Кожною з цих громадських організацій екзит-поли проводилися на більш, ніж 100 виборчих дільницях. У той же час, опитування «Шустер Студії» - лише по 24-м з 366 в місті Одесі», - пояснили УНІАН у штабі Труханова.

Нагадаємо, згідно з даними опитування виборців організації «Право вибору», Геннадій Труханов набрав 43% голосів громадян, його головний опонент Едуард Гурвіц - 34%. За даними «Савік Шустер Студія», Труханів набрав 36% голосів виборців, а Гурвіц - 42,6%. Дані Комітету захисту громадян такі: Труханів - 45%, Гурвіц - 35%.