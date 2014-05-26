Перші результати: ЦВК опрацювала 0,1 відсотка протоколів

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з цими даними, перше місце у кандидата у президенти Петра Порошенка.

За нього проголосували 1796 виборців, або 50,56 відсотка. Друге місце у Юлії Тимошенко — 644 виборці, 18,13 відсотка. Наступний Олег Ляшко — 392 голоси, 11,3 відсотка. Четверте місце у Анатолія Гриценка — 195 голосів або 5,48 відсотка. Замикає п`ятірку лідерів на даний момент Сергій Тігіпко, у нього 172 голоси, або 4,84 відсотка. Всі інші кандидати в президенти за результатами опрацювання 0,1 відсотка протоколів набрали менше 3 відсотків голосів.

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