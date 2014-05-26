Дещиця очікує, що спостерігачі позитивно оцінять вибори президента
02:24, 26 травня 2014Політика
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В. о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця очікує, що міжнародні спостерігачі позитивно оцінять вибори президента України.
Дещиця очікує, що міжнародні спостерігачі позитивно оцінять вибори президента України Фото УНІАН
Про це він сказав на брифінгу в Кабінеті міністрів, повідомляє Урядовий портал.
«Ми очікуємо, що міжнародні спостерігачі, які присутні на виборах в Україні, зроблять оцінки цих виборів. Така оцінка буде зроблена вже завтра. Ми сподіваємося, що вони підтвердять ті зусилля українського уряду, які були направлені на те, щоб вибори відбулися в чесний і демократичний спосіб і у відповідності до міжнародних стандартів», - заявив Дещиця.
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Він нагадав, що для спостереження за ходом голосування на позачергових виборах президента України зареєструвалося 3 тис. міжнародних спостерігачів.
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