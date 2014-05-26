Дещиця очікує, що спостерігачі позитивно оцінять вибори президента

Про це він сказав на брифінгу в Кабінеті міністрів, повідомляє Урядовий портал.

«Ми очікуємо, що міжнародні спостерігачі, які присутні на виборах в Україні, зроблять оцінки цих виборів. Така оцінка буде зроблена вже завтра. Ми сподіваємося, що вони підтвердять ті зусилля українського уряду, які були направлені на те, щоб вибори відбулися в чесний і демократичний спосіб і у відповідності до міжнародних стандартів», - заявив Дещиця.

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Він нагадав, що для спостереження за ходом голосування на позачергових виборах президента України зареєструвалося 3 тис. міжнародних спостерігачів.