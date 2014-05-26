У Донецькій області у всіх окружних виборчкомах не працює система «Вибори» - КВУ

Про це УНІАН повідомили в Донецькій обласній організації Комітету виборців України та Громадянської мережі ОПОРА в Донецьку.

Згідно з повідомленням, рахунок в ручну збільшує час прийому виборчої документації на невизначений термін.

У КВУ повідомили, що у 47 окрузі (Олександрівка) - член ОВК даних щодо кількості виборців, що проголосували не надав, і жодної інформації не коментує до ранку 26 травня. Причини такої поведінки не відомі.

49 округ (Добропілля) - Проголосувало 19,07 % виборців , включених до списків виборців на відкритих ділянках. Всього в 49 - му окрузі - 153667 виборців. Через те, що система «Вибори» зависла, утворилася велика черга в ОВК , яка приймає виборчу документацію від ДВК. Всі протоколи приймають вручну, нікого не відправляють для уточнення протоколів.

50 округ (Красноармійськ) - Проголосувало 16,8 % виборців. Всього в 50 окрузі - 161651 виборців. Також тут черги в ОВК, система «Вибори» зависла. Деякі ділянки виборчу документацію мають намір привозити 26 травня через небезпеку та відсутністьі належної охорони.

58 округ (Маріуполь) - Проголосувало 13,6 % виборців, включених до списку виборців на відкритих ділянках. Кількість виборців в 58 окрузі - 167801. В ОВК утворилися черги для прийому виборчої документації від ДВК. Система «Вибори» висить, всі протоколи приймають вручну. Членів ДВК відправляють на уточнення протоколів, члени ДВК фізично і морально втомилися.

59 округ (Маріуполь) - Проголосувало 15,6 % виборців , включених до списку виборців на відкритих ділянках. Кількість виборців у 59 окрузі - 168 676. Черги в ОВК для прийому виборчої документації від ДВК, система «Вибори» висить, всі протоколи приймають вручну. Членів ДВК на уточнення протоколів не відправляють.

60 округ (Мар'їнка) - У зв'язку з тим , що бюлетені були завезені на округ тільки ввечері, а кількість виборців на дільницях - досить велика, голосування тривало до 22.00 ( з 145 ДВК лише 65 зрештою отримали бюлетені). Прийом виборчої документації проходить в звичайному режимі без черг. Система «Вибори» висить.

61 округ (Волноваха) - Проголосувало 12,09 % виборців, включених до списку виборців на цих відкритих ділянках. Кількість виборців в 61 окрузі - 142 86 осіб. В даній комісії всі ДВК будуть передавати виборчу документацію ОВК не раніше 26 травня з міркувань безпеки.

62 округ (Старобешево) - Проголосувало 10,09 % виборців, включених до списку виборців на цих відкритих ділянках. Кількість виборців в 62 окрузі - 129 103. Черги в ОВК для прийому виборчої документації від ДВК. Система «Вибори» висить, всі протоколи приймають вручну. Членів ДВК на уточнення протоколів не відправляють.