У Донецьку викрадено трьох членів ОВК №42
06:03, 26 травня 2014Політика
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В Донецке взяты в плен три члена избирательной комиссии №42 (Ворошиловский и Калининский район) и их водитель.
У Донецьку викрадено трьох членів ОВК №42 / REUTERS
Как сообщают Новости Донбасса, похищены: Александр Косенко - председатель окружной избирательной комиссии, Наталья Степко - член окружной избирательной комиссии, Сергей Гречко - член окружной избирательной комиссии. Также похищен водитель комиссии.
Также отмечается, что связь с ними пропала в 15.00 воскресенья.
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