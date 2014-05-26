У Донецьку викрадено трьох членів ОВК №42

06:03, 26 травня 2014
Політика
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В Донецке взяты в плен три члена избирательной комиссии №42 (Ворошиловский и Калининский район) и их водитель.

У Донецьку викрадено трьох членів ОВК №42 / REUTERS

 

Как сообщают Новости Донбасса, похищены: Александр Косенко - председатель окружной избирательной комиссии, Наталья Степко - член окружной избирательной комиссии, Сергей Гречко - член окружной избирательной комиссии. Также похищен водитель комиссии.

Также отмечается, что связь с ними пропала в 15.00 воскресенья.

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