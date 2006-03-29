Черновецький пощадить кадри Омельченка

Кандидат на посаду Київського міського голови Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, який лідирує на виборах, під час зустрічі з діючим мером столиці Олександром ОМЕЛЬЧЕНКОМ запевнив, що не збирається влаштовувати «зачистку кадрів».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Черновецького, зустріч Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з О.ОМЕЛЬЧЕНКОМ відбулася 28 березня.

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, на зустрічі «він підтвердив свої наміри щодо подальшої конструктивної роботи. Як я й говорив, я ціную досвід і професіоналізм самого Олександра Олександровича, і за умови спокійної передачі влади діючим міським головою, за умови, що буде зупинене знищення і вивіз із будівлі мерії документів, що дискредитують діючу владу, я готовий обговорювати застосування позитивного досвіду Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА на благо киян після визнання мене мером Києва».

«Я завжди заявляв, що мінятиму не людей, а принципи роботи, і не збираюся влаштовувати «зачистку кадрів». Я буду радий, якщо ми знайдемо взаєморозуміння в цьому питанні», - заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За його словами, «розмова відбулася конструктивна, Олександр Олександрович сказав, що після оголошення офіційних результатів проблем із передачею повноважень не виникне, і запевнив, що він цілком законослухняна людина».

Як повідомляв УНІАН, за даними опрацьованих Київською міською ТИК 82,13% протоколів, кандидат у мери столиці Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ набирає 31,75% голосів виборців, Віталій КЛИЧКО – 23,83%, О.ОМЕЛЬЧЕНКО – 21,19%.