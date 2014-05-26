Труханов виграє вибори мера Одеси

Він випереджає Едуарда Гурвіца на 15 процентних пунктів - 46% виборців проти 31%, повідомляє Думская.net.

Едуард Грувиц заявляє про свою незгоду з цими результатами і збирається оскаржити результати в суді.

"У їх цифри повірити просто неможливо. Зрозуміло, вони будуть оскаржені в суді. У нас просто немає іншого вибору", - заявив Гурвіц.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одесі були опубліковані екзит-поли з різними результатми.

Згідно з даними опитування виборців організації «Право вибору», Геннадій Труханов набрав 43% голосів громадян, його головний опонент Едуард Гурвіц - 34%. За даними «Савік Шустер Студія», Труханів набрав 36% голосів виборців, а Гурвіц - 42,6%. Дані Комітету захисту громадян такі: Труханов - 45%, Гурвіц - 35%.

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При цьому, як повідомило УНІАН джерело у штабі Труханова, там більше довіряють даним «Права вибору» та Комітету захисту громадян, оскільки їх опитування на виборчих дільницях був «більш щільним».

«Кожною з цих громадських організацій екзит-поли проводилися на більш, ніж 100 виборчих дільницях. У той же час, опитування «Шустер Студії» - лише по 24-м з 366 в місті Одесі», - пояснили УНІАН у штабі Труханова.