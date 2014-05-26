ЦВК опрацювала 70% протоколів. Порошенко підтримали 53,75%, Тимошенко - 13,11%
13:05, 26 травня 2014Політика
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Центральна виборча комісія станом на 12.45 вже опрацювала 70,08% електронних протоколів дільничних виборчих комісій з результатами голосування на дострокових президентських виборах.
ЦВК опрацювала дві третини протоколів / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, за даними ЦВК, за Петра Порошенка проголосували 53,75% виборців, за Юлію Тимошенко — 13,11%, за Олега Ляшка — 8,48%, за Анатолія Гриценка — 5,42%, за Сергія Тігіпка — 5,29%, за Михайла Добкіна — 3,36%, за Вадима Рабиновича — 2,32%.
Всі інші кандидати набрали менш як 2% голосів.
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