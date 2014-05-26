ЦВК опрацювала 70% протоколів. Порошенко підтримали 53,75%, Тимошенко - 13,11%

Як передає кореспондент УНІАН, за даними ЦВК, за Петра Порошенка проголосували 53,75% виборців, за Юлію Тимошенко — 13,11%, за Олега Ляшка — 8,48%, за Анатолія Гриценка — 5,42%, за Сергія Тігіпка — 5,29%, за Михайла Добкіна — 3,36%, за Вадима Рабиновича — 2,32%.

Всі інші кандидати набрали менш як 2% голосів.