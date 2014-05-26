Порошенко готовий продати весь свій бізнес, крім 5-го каналу

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав сьогодні на прес-конференції у своєму виборчому штабі.

“Я думаю, ви мене підтримаєте, що “5-й канал”, як власність, яка мені також належить... “5-й канал” ніколи не продавався і продаватися не буде”, - наголосив Порошенко.

Читайте такожПорошенко розповів, якою мірою його цікавить ЯнуковичВін підкреслив, що “5-й канал” відіграє важливу роль у забезпечені свободи слова в Україні.

“5-й канал” інколи критикує мене набагато більше, ніж інші”, - сказав Порошенко.

Водночас він підтвердив свій намір продати решту свого бізнесу після вступу на пост президента.