У Маріуполі на виборах президента проголосувало майже 50 тисяч осіб

Про це повідомляє маріупольський сайт «0629».

Зокрема, у 58-му окрузі (Іллічівський та Орджонікідзевський райони) явка становила 13,39%. На 06.30 ранку до ЦВК були передані дані по 74 з 116 виборчих дільниць округу. Тут проголосувало 22120 осіб з 165 184 виборців.

У 59-му окрузі (Жовтневий і Приморський райони) дані відомі по 85 дільницях зі 100. В окрузі проголосувало 15,59% виборців, або 24 575 з 157 576.Читайте такожУ Маріуполі працюють практично всі дільниці, явка починає зростати

Також повідомляється, що 41,08% виборців у Жовтневому та Приморському районі Маріуполя віддали свої голоси за Петра Порошенка.

Станом на 06.30 тут оброблено 69% протоколів. Відомі дані щодо голосування 18938 маріупольців.

На другому місці по округу - Сергій Тігіпко.

Інформації про те, як проголосував 58-й округ, на даний момент немає.

Усього в Донецькій області працювали 552 виборчі дільниці з чисельністю виборців за списками 645166. На голосування прийшли 100 812 осіб, що становить 15,63 % внесених до списків виборців.