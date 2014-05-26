Ляшко назвав три головні завдання нового Президента

Про це політик заявив в коментарі Gordonua.com.

«Першочергове завдання нового президента - це боротьба з тероризмом на сході України, захист територіальної цілісності країни», - сказав Ляшко.

«Потрібно вибити терористів з Донбасу і не забувати про Крим. Не можна забувати про народ Криму, про кримських татар. Зараз потрібно створити в Криму штаб національного опору, як це було в часи Другої світової війни. Необхідно повернути нашу територію - Крим», - зазначив голова Радикальної партії.

На його думку, реформувати потрібно також законодавчу гілку влади.

Читайте такожЦВК: Другий тур виборів не потрібен, оскільки президента обрано«Друге. Новий президент повинен негайно розпустити парламент і внести у Верховну Раду законопроект про імпічмент. Якщо раптом президент почне ставати Януковичем, то не потрібно буде знову збирати Майдан, президента можна буде усунути від влади в порядку чіткої та зрозумілої процедури імпічменту», - заявив Ляшко.

Майбутньому президентові, за його словами, не варто забувати і про економічні реформи.

«Вкрай важливим є економічний пакет реформ. Країні потрібен новий податковий кодекс і ціла низка інших важливих економічних законів. Думаю, що Порошенко, як фахівець в економіці, це прекрасно розуміє», - підкреслив Ляшко.