УНП пропонує Ющенку перенести 23 лютого на 29 січня

Рада Черкаської обласної організації Української народної партії прийняла рішення звернутись до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з пропозицією перенести відзначення Дня захисника вітчизни з 23 лютого на 29 січня, день пам’яті Героїв Крут.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Української народної партії.

„Недоцільно святкувати День захисника вітчизни за радянською традицією 23 лютого, адже ця дата не має ніякого відношення ні до України, ні до українців. Натомість 29 січня, коли 90 років тому відбувся бій під станцією Крути між київськими студентами та більшовицькими військами, є знаковою датою для кожного українця, одним із найбільш яскравих виявів патріотизму і самопожертви в історії України. Саме на таких прикладах захисників вітчизни має виховуватись сучасна молодь”, - підкреслив лідер Черкаської обласної організації УНП Леонід ДАЦЕНКО.