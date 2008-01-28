Людина Балоги відверто провокує конфлікт всередині коаліції?

“Поведінка народного депутата Кріля взагалі виходить за рамки будь-якої політичної пристойності, депутатської етики і партійної чи блокової дисципліни. Людина фактично самочинно присвоїла собі право виступати від імені блоку, на що її ніхто ніде не вповноважував”.

Так в ефірі “Радіо Свобода” Тарас Стецьків, заступник голови фракції “Наша Україна – Народна самооборона”, прокоментував заяву Кріля, що фракція блокуватиме розгляд будь-яких кадрових питань, допоки не буде проголосовано пакет законопроектів, що внесені до Верховної Ради від імені Президента. Офіційний сайт НУ-НС уточнює, що йдеться про 12 законопроектів, які є першочерговими в Угоді про створення демократичної коаліції.

“Як один з керівників фракції я можу абсолютно чітко і ясно сказати, що така поведінка народного депутата Кріля не тільки дискредитує його особисто, вона фактично кидає тінь на блок, а уважаючи досить близькі відносини пана Кріля з Віктором Балогою, вона у фракції у нас породжує дуже і дуже серйозні підозри і припущення, що це не просто так”, - наголосив Стецьків.

“У даному випадку, щоб не нагнітати конфлікт, не роздувати його, якщо Президент України чітко і ясно наполягає, що спочатку ми повинні розглядати 12 законів, а потім кадрові питання – що ж, будь ласка.

“Але в даному випадку ставити такі ультиматуми, які дозволив собі ставити Кріль, – на мою думку, це відверто провокувати конфлікт всередині коаліції”, - відмітив Стецьків.