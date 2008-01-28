На Рівненщині оголосили день жалоби за загиблими шістьма молодими людьми

На Рівненщині 28 січня оголошено днем жалоби у зв`язку із загибеллю шістьох молодих людей (п`ятьох хлопців та дівчини) неподалік залізничної платформи Семилітка у Здолбунівському районі під час проходження там пасажирського потяга №43 «Київ-Івано-Франківськ».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної державної адміністрації, відповідне розпорядження підписали голова ОДА Віктор МАТЧУК та голова обласної ради Олександр ДАНИЛЬЧУК.

У день жалоби приспущено Державні прапори України на будинках і спорудах органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій області. Внесено також відповідні корективи до усіх запланованих раніше розважальних культурно-масових заходів, спортивних змагань, програм теле- та радіопередач.

28 січня відбудеться похорон загиблих, у якому візьмуть участь В.МАТЧУК та перший заступник голови облради Валентин КОРОЛЮК. Згідно з розпорядженням голів ОДА та облради, з місцевого бюджету виділено матеріальну допомогу на поховання, а також матеріальну допомогу родинам загиблих.

Як повідомляв УНІАН, шестеро молодих людей загинули поблизу залізничної платформи «Семилітка» на Рівненщині під час проходження потяга в ніч на 27 січня. Вони поверталися залізничним полотном із клубу у с. Івачкове до с. Здовбиця.

Інспектор Центру пропаганди Головного управління МНС України в області Микола ПРОКОПЧУК припустив, що ймовірною причиною трагедії став трагічний збіг обставин та неуважність загиблих. Зокрема, тоді на Рівненщині були надзвичайно складні погодні умови, зокрема, пориви вітру сягали від 15 до 20 метрів за секунду. За попередніми даними, компанія молодих людей, які поверталися з клубу з сусіднього села, пропустила один з потягів, але потрапила під інший, який рухався у зустрічному напрямку. Наймолодшому із загиблих було 15 років, найстаршому - 20. Під потягом загинули також рідний брат та сестра. Живим залишився лише один свідок трагедії, який нині перебуває у лікарні.

У даний час подробиці трагедії встановлює слідство.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Генеральній прокуратурі розслідування цієї трагедії та притягнення винних до відповідальності.