У Львівську область приїдуть 500 біженців зі Слов'янська

Про це після наради з керівниками райдержадміністрацій повідомила голова Львівської ОДА Ірина Сех, передає Українська Правда.

"Чекаємо на 500 осіб, здебільшого це матері з дітьми. Думаємо зараз, де їх розмістити", – сказала вона.

Також Сех звернулась до голів РДА, аби вони у своїх районах знайшли можливості прихистити переселенців зі Словֹ’янська.

Читайте такожВ Україні кількість внутрішніх біженців зі Сходу та Криму сягнула 10 тисяч - ООНЯк відомо, зараз на Львівщині тимчасово розміщено понад 2000 мешканців АР Крим, а також більш ніж 550 осіб, які прибули з Донецької і Луганської областей.

На сайті Львівської облдержадміністрації розміщені телефони для отримання інформації щодо переїзду жителів АР Крим та південно-східних областей України на Львівщину.