Україна завершила першу фазу підготовки до безвізового режиму з ЄС - Єврокомісія

Як повідомили УНІАН у Представництві Європейського Союзу в Україні, комісія дійшла висновку, що Україна створила всі необхідні законодавчі, політичні та інституційні рамки та досягла відповідності вимогам першої фази візового діалогу.

«А тому можна розпочинати другу фазу, в рамках якої Європейська Комісія перевірятиме виконання всіх цих правил», - йдеться в документі.

У повідомленні зазначається, що «це рішення є ще одним важливим досягненням у контексті пакету підтримки, що його Європейська Комісія презентувала Україні 5-го березня».

Президент Європейської Комісії Жозе-Мануел Баррозу, коментуючи подію зазначив, що пропозиція перейти до другої фази є передусім «визнанням важливих законодавчих реформ, що були ухвалені протягом останніх місяців».

«Хоча попереду все ще залишається важлива робота, це вже конкретний сигнал владі та громадянам України, що за умов наполегливої роботи переваги ближчої асоціації з ЄС є реальними та відчутними для всіх», - сказав Баррозу.

Читайте такожТомбінський не виключає запровадження безвізового режиму для українців до кінця поточного року Єврокомісар з внутрішніх справ Сесилія Мальмстрьом наголосила, що після цієї доповіді «ми можемо перейти до другої фази» виконання Плану дій з візової лібералізації.

Нагадаємо, що від часу останньої доповіді Європейської Комісії, ухваленої у листопаді 2013 року, Україна ухвалила закони в сферах безпеки документів, захисту даних, притулку, боротьби проти корупції, усунення дискримінації, а також інші кроки для заповнення відповідних лакун.

Після аналізу цих реформ, зокрема останнього пакету законодавчих змін та поправок, що його Верховна Рада ухвалила 13 травня, а також тлумачення Вищого спеціалізованого суду України з цивільних та кримінальних справ, Єврокомісія дійшла висновку, що «Україна виконала решту критеріїв першої стадії в усіх сферах, що дотичні до Плану дій з візової лібералізації. У результаті було заявлено про можливість перейти до оцінки критеріїв у рамках другої фази Плану дій», - наголошується в документі.

«Європейська Комісія готова надати допомогу у виконанні законодавчих, політикових та інституційних рамок. Вона сподівається, що українська влада виділить необхідні ресурси для забезпечення належного виконання всіх правил, зокрема тих, що стосуються дискримінації, де Комісія очікує повного завершення реформ щодо забезпечення захисту від дискримінації».

У Єврокомісії нагадали, що План дій з візової лібералізації містить у собі два типи критеріїв: критерії першої фази стосуються загальних рамок державної політики (йдеться про законодавство та інституції), які ведуть до критеріїв другої фази, які дотичні до ефективного та надійного виконання відповідних рішень.

Діалог між ЄС та Україною щодо візової лібералізації був розпочатий 29 жовтня 2008 року, а План дій з візово ї лібералізації було представлено Україні 22 листопада 2010 року.